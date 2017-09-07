 

Банкир Тиньков соберёт компромат на основателя «ВКонтакте» после поддержки Дуровым кемеровских блогеров

 7 сентября, 11:44
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Банкир Тиньков соберёт компромат на основателя «ВКонтакте» после поддержки Дуровым кемеровских блогеров
Фото с сайта globallookpress.com

Банкир Олег Тиньков решил собрать компромат на основателя «ВКонтакте» и Telegram после того как Павел Дуров призвал подписчиков распространять ролик кемеровских блогеров о миллиардере и его банке, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения Тинькова на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись на странице Олега Тинькова появилась 6 сентября, в ней банкир просит помощи в сборе информации о Дурове.

«Вот скажите мне, либералы, школьники и прочие любители Дурова. Каким таким образом Дуров за наезд на полицейского ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМ обязанностей понёс административное наказание? Сколько и кому он заплатил, чтобы закрыть дело? Или для Дурова как гражданина острова Сен-Китс и обладателя 50 млн долларов — свои собственные законы?» — говорится в сообщении банкира.

Тиньков попросил прислать ему информацию, касающуюся этого происшествия.

«Буду рад, если пришлёте информацию по данному преступлению, контакты полицейского и т. д. — попробуем вывести любителя пошвырять деньги в окно Невского проспекта и чужие телефоны на чистую и ЗАКОННУЮ ВОДУ!» — написал банкир.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» Олега Тинькова и его банка. За несколько дней ролик посмотрело порядка 2 млн человек.

Авторы скандального ролика — жители Кемерова Михаил Печерский и Алексей Псковитин. Олег Тиньков — их земляк: владелец «Тинькофф банка» родился на Кузбассе, в посёлке Полысаево.

24 августа «Тинькофф банк» подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». По итогам разбирательства Кемеровский центральный районный суд обязал авторов удалить ролик и запретил им загружать его на своём или новом канале. Кроме того, Роскомнадзор должен внести ролик в реестр запрещённых сайтов.

Павел Дуров на странице «ВКонтакте» призвал подписчиков поддержать ролик кузбасских блогеров максимальным репостом, чтобы защитить их право высказывать собственное мнение.

Напомним, что в августе 2015 года Роскомнадзор запретил алтайский ролик «Как сделать бомбу из бутылки, крота и фольги».

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