 

Девушки на колясках танцевали на международном конкурсе красоты в Новосибирске

 7 сентября, 11:46
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Девушки на колясках танцевали на международном конкурсе красоты в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

В финале IV международного конкурса красоты для девушек в инвалидных колясках «Мисс Интеграция — 2017» на сцене театра «Глобус» в Новосибирске конкурсантки вышли за рамки стереотипов и ограничений, сообщает корреспондент Сиб.фм 7 сентября по итогам конкурса.

6 сентября на сцену театра «Глобус» вышли 12 девушек. На конкурс красоты «Мисс Интеграция — 2017» приехали девушки из Донецка (ДНР), Смоленска, Краснодара, Астаны (Казахстан), Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирской области, Иркутской и Владимирской областей.

«Девушкам важен этот конкурс. Посмотрите, как горят их глаза! — отметила организатор конкурса Ольга Стволова. — У девушек раскрываются крылья. После прошлых конкурсов кто-то из конкурсанток устроился на работу, а до этого боялся. Кто-то сдал на водительские права. Люди поверили в себя, у них загорелись глаза. Они захотели чего-то большего. Знаете, мы часто привыкаем жить в зоне комфорта, со своими близкими, когда никто на тебя косо не смотрит, сидишь дома или ходишь в гости только к близким друзьям. Тем более доступной среды нет, всё очень сложно.

И тут мы забываем о том, что, на самом деле, это скучная жизнь. А этот конкурс показал девушкам, что есть другая жизнь. Что им, на самом деле, нравится быть в центре внимания, хорошо выглядеть.

Они получили этот заряд адреналина и пошли дальше».

Непосредственно перед финалом девушки приняли участие в профессиональной фотосессии — в красивых нарядах, с ярким макияжем и причёсками. Выставка фотографий была представлена в фойе театра.

Открывали и закрывали конкурс девушки яркими танцами в парах с танцовщиками. На протяжении недели они репетировали эти танцы под началом хореографа Жанны Самуйловой. Как отметила Ольга Стволова, это единственный в Новосибирске хореограф, который специализируется на постановке танцев на инвалидных колясках.

В финале конкурсантки представили «домашние задания» в виде видеовизиток, в творческом конкурсе пели, танцевали, читали стихи, выступили в дефиле в национальных костюмах и продемонстрировали нестандартное мышление в интеллектуальном конкурсе.

«Смысл интеграции в том, что мы хотим интегрировать девушек в современное общество, — рассказала Ольга Стволова. — Интегрировать как самих участниц, чтобы они стали ещё более активными и уверенными в себе, так и зрителей с инвалидностью, чтобы они видели для себя пример: если эти девушки идут вперёд, значит, и я могу. Нам важно равняться на кого-то».

Корону и титул «Мисс активность/грация/привлекательность» получила каждая финалистка. Титул «Мисс Интеграция» завоевала Анастасия Блинова из Томска. Она выиграла главный приз — поездку в Грецию. Вице-мисс Алёне Милешиной из села Ярки Новосибирской области подарили новую инвалидную коляску. Вторая вице-мисс Марина Сорочан из Краснодара получила приз зрительских симпатий.

Напомним, в сентябре 2016 года в Новосибирске конкурс «Мисс Интеграция» провели в третий раз. Тогда он проходил как всероссийский.

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