 

Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Новосибирска

 7 сентября, 14:20
были упомянуты
подходящие темы
Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Новосибирска
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Сеченова пострадали два человека, предварительная причина — взрыв бытового газа; одну пострадавшую доставили в больницу, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 сентября руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

Сообщение о вызове МЧС в дом № 15 по улице Сеченова поступило в 13:05. По предварительной версии, в одной из квартир двухэтажного дома произошёл взрыв газового баллона. Повреждены окна и двери. Пострадали два человека.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Погибших нет. Горения в доме не было.

«Одна пострадавшая с ушибом руки от госпитализации отказалась. Вторая пострадавшая с ушибом грудной клетки была доставлена в медицинское учреждение. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло разрушение межквартирных и межкомнатных перегородок. Дом снаружи кирпичный, внутренние перегородки каркасные оштукатуренные — произошло их частичное обрушение», — рассказал Павел Винаков.

На месте работают пожарные и спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и полиция. С жителями работают психологи МЧС России.

Напомним, что в феврале 2015 года два человека пострадали при обрушении жилого дома в Красноярске из-за взрыва газа.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 20.04.2015, 13:21 • репортаж

Не степь, а геенна огненная

Неделю назад Хакасию захлестнула волна чудовищных пожаров, уничтоживших 1285 жилых домов в 35 населённых пунктах и оставившая без крова около 5000 человек. Красноярский журналист Илья Лабунский и фотограф Михаил Маклаков побывали в сгоревшем на треть посёлке Шира на следующий день после пожара и поделились увиденным с Сиб.фм.
 26.06.2013, 15:12 • репортаж

Кости не нашли

Восьмилетнего Костю Кривошеева ищут с 21 июня. Он пропал в Каргатском районе Новосибирской области, когда поехал с отчимом и его отцом в лес — мужчины пилили дерево для ограды. Корреспонденты Сиб.фм посмотрели, кто приехал на поиски и как они организованы.
самое популярное
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 28 августа, 19:04 • новость

Тело литовского автостопщика нашли в реке на Алтае

Пропавший в Горном Алтае литовский турист найден мёртвым, тело направлено на экспертизу для установления причины и даты смерти.
присоединяйтесь!
    