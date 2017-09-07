Два человека пострадали при взрыве в жилом доме Новосибирска

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Сеченова пострадали два человека, предварительная причина — взрыв бытового газа; одну пострадавшую доставили в больницу, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 сентября руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Павел Винаков.

Сообщение о вызове МЧС в дом № 15 по улице Сеченова поступило в 13:05. По предварительной версии, в одной из квартир двухэтажного дома произошёл взрыв газового баллона. Повреждены окна и двери. Пострадали два человека.

По сообщению пресс-службы МЧС, пожарные эвакуировали 14 человек, среди них трое детей. Погибших нет. Горения в доме не было.

«Одна пострадавшая с ушибом руки от госпитализации отказалась. Вторая пострадавшая с ушибом грудной клетки была доставлена в медицинское учреждение. В результате хлопка газовоздушной смеси произошло разрушение межквартирных и межкомнатных перегородок. Дом снаружи кирпичный, внутренние перегородки каркасные оштукатуренные — произошло их частичное обрушение», — рассказал Павел Винаков.

На месте работают пожарные и спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и полиция. С жителями работают психологи МЧС России.

Напомним, что в феврале 2015 года два человека пострадали при обрушении жилого дома в Красноярске из-за взрыва газа.