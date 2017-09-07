Движение новосибирского метрополитена остановилось из-за упавшего на рельсы мужчины

Фото Алёны Мартыновой для Сиб.фм и из группы «АСТ-54»

Станцию «Площадь Ленина» в Новосибирске перекрыли из-за оказавшегося на рельсах пассажира — машинист успел вовремя остановить поезд и спасти его жизнь, узнал 7 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Новость об оказавшемся на рельсах человеке появилась в соцсетях. Из-за инцидента перекрыли станцию «Площадь Ленина» и остановили движение поездов.

«По словам очевидцев, мужчина спрыгнул на рельсы и пошёл навстречу приближающемуся поезду. К счастью, поезд вовремя остановился, и человек остался жив», — сообщает группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Пассажиры поезда, под который чуть не попал мужчина, находились в вагонах, пока мужчину не подняли.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили корреспонденту Сиб.фм данный факт.

«Сегодня в 15:15 молодой человек оказался на рельсах, сотрудники полиции его подняли и доставили в отделение, в настоящее время выясняются все обстоятельства. Поезда работают в штатном режиме», — сообщила сотрудник пресс-службы Елена Мельчакова.

Многие комментаторы выразили неодобрение этому поступку, назвав его эгоистичным по отношению к остальным пассажирам.

«Фееричный выход из ситуации, — написала одна из подписчиц сообщества. — Эгоизм процветает! А большинство пассажиров должны теперь искать другие пути проезда. Конечно, хорошо, что человек жив, но надеюсь, его поставят на учёт к психиатру. Берегите себя, жизнь дана одна».

Напомним, что 25 ноября 2016 года слабовидящий пассажир упал мимо вагона на рельсы в новосибирском метро.