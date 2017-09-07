Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко вину в превышении полномочий не признал

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, выступая в суде с последним словом, свою вину в превышении полномочий не признал; приговор суда будет оглашён 17 октября, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из публикации издания «Коммерсант».

Последнее слово Василий Юрченко произнёс 6 сентября. Ему, в соответствии со статьёй 286 УК РФ, вменяется в вину превышение должностных полномочий. Ранее сообщалось, что прокурор потребовал для экс-губернатора четыре года колонии.

Юрченко считает, что группа защищавших его адвокатов сумела доказать «сфальсифицированность дела и полную безосновательность предъявленного обвинения».

«Ваша честь, более чем за 35-летнюю трудовую деятельность мне ни разу не было стыдно смотреть в глаза моему собеседнику — ни работнику завода „Сибсельмаш“, ни сотрудникам администрации Новосибирской области, ни президенту страны. Мне легко и не стыдно смотреть вам в глаза, — сказал Юрченко. — Мне очень хочется, чтобы вы, вынося решение в совещательной комнате, помнили об этом. Ваша честь, я очень хочу, чтобы после вынесения вердикта и вам так же легко было смотреть в глаза не только мне, но и другим. Честь имею».

Председательствующая в процессе судья Алла Веселых сообщила, что приговор будет оглашен 17 октября.

Ранее сообщалось, что гособвинитель Константин Наумкин считает вину бывшего губернатора доказанной.

По словам гособвинителя, Юрченко на момент совершения преступления был первым заместителем губернатора и по поручению главы региона занимался продажей земельного участка в центре Новосибирска для строительства гостиницы. В связи с этим он дал письменные указания ряду должностных лиц, в том числе руководителю областного департамента земельных и имущественных отношений, хотя деятельность этого департамента не курировал.

Наумкин добавил, что позднее Юрченко лоббировал интересы компании «Тактика», которая собиралась купить земельный участок, и незаконно отменил аукцион по его продаже, что нанесло ущерб бюджету Новосибирской области.

Напомним, в июле 2016 года, выступая свидетелем в суде, бывший губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский заявил, что Юрченко нанёс ущерб бюджету региона.