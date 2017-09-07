 

Кузбасский дворник украл у мужчины сумку с собранными за несколько лет рецептами

 7 сентября, 08:50
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Кузбасский дворник украл у мужчины сумку с собранными за несколько лет рецептами
Фото с сайта pixabay.com

Дворник в городе Берёзовском Кемеровской области украл у пожилого мужчины сумку, в которой были кулинарные рецепты, собранные за несколько лет, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В участковый пункт полиции за помощью обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный забрал у него сумку, в которой находились собранные потерпевшим за несколько лет кулинарные рецепты. Полицейские выяснили, что он с портфелем и вещевой сумкой в руках проходил по двору многоквартирного дома, когда его окликнул злоумышленник, подметавший придомовую территорию.

Между ними завязался разговор, и потерпевший рассказал незнакомцу, что он вынужден съехать из квартиры. Тот пообещал, что отведёт его к другу, у которого можно пожить несколько дней. Они пошли до ближайшего подъезда, и на лестничной площадке мужчина вырвал из рук пенсионера портфель и убежал.

«По описанию, которое дал потерпевший, участковые уполномоченные полиции установили, что преступление совершил ранее судимый 24-летний мужчина, работающий дворником и обслуживающий придомовую территорию, где был совершен грабёж», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника, а после нашли брошенный портфель и разбросанные рецепты. Мужчина рассказал, что решил, будто в сумке находится ноутбук или другие ценные вещи. Ничего кроме вырезок из газет и журналов там не оказалось, поэтому он и выбросил его.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Рецепты полицейские вернули владельцу.

Напомним, что в сентябре 2015 года алтайские кондитеры испекли «мужской» пряник с пантами.

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