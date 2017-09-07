 

Мужчина провёз почти 30 килограммов наркотиков в запасном колесе в Новосибирск

 7 сентября, 17:31
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Мужчина провёз почти 30 килограммов наркотиков в запасном колесе в Новосибирск
Фото с сайта koleso-oz.ru

Новосибирский суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы за то, что он провёз в город почти 30 килограммов наркотиков в запасном колесе, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии суда, неустановленное лицо предложило подсудимому продавать наркотические средства и психотропные вещества в Новосибирске. Он согласился.

«По указанию неустановленного лица подсудимый извлёк закладки из тайника, расположенного в лесной полосе в 100 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе, — запасное колесо от автомобиля на диске, в котором находились наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 27 килограммов», — говорится в сообщении.

Запасное колесо с наркотиками подсудимый положил в автомобиль, который через транспортную компанию отправил в Новосибирск. Прилетев в город, он получил автомобиль с колесом.

«Часть наркотических средств подсудимый разложил в тайники-закладки в Первомайском районе Новосибирска, часть наркотических средств и психотропных веществ стал хранить для дальнейшего сбыта по месту своего жительства в арендуемом коттедже, в автомобиле и при себе», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Суд признал его виновным по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Его приговорили к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2017 года полицейские в Новосибирске задержали изготавливавшего амфетамин сборщика мебели.

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