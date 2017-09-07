Находившаяся под угрозой закрытия библиотека СО РАН в Новосибирске станет муниципальной

Библиотека СО РАН, находившаяся под угрозой закрытия, будет передана на баланс Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анны Терешковой на странице в соцсети Facebook.

Библиотека СО РАН расположена на улице Золотодолинской в Советском районе Новосибирска.

«Библиотека СО РАН на Золотодолинской, находившаяся под угрозой закрытия, принята мэрией Новосибирска! Проведена огромная работа по инвентаризации книжного фонда! Сегодня все проблемы позади! В библиотеку уже пришли постоянные посетители! Дело Лаврентьева живо! Первая библиотека Академгородка сохранена!» — говорится в сообщении Терешковой.

В публикации на своей странице в соцсети Facebook депутат горсовета Наталья Пинус сообщила, что согласован договор о безвозмездном использовании здания библиотеки и на неё выделено финансирование.

«Прошли и непростой этап согласования заключения договора о безвозмездном использовании здания с СО РАН, и очень сложный этап выделения финансирования на библиотеку посредине бюджетного года», — говорится в сообщении Пинус.



По информации депутата, следующий этап — это передача здания библиотеки в муниципальную собственность. «Задача непростая, но её необходимо решать», — заключила Наталья Пинус.

Напомним, 14 апреля стало известно, что учёные СО РАН написали для школьников учебник истории Новосибирской области.