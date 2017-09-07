Полпред президента выступил против повышения тарифа в новосибирском метро

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло выразил сомнение в необходимости повышать стоимость проезда в новосибирском метро, руководство которого предложило повысить тариф до 23-25 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения агентства ТАСС.

В новосибирском метро цена проезда самая низкая в России, она составляет 20 рублей.

«Если вы готовы обосновать, что тариф надо поднять на три или на пять рублей, население вас поймёт. Но просчитайте ещё раз, за счёт чего, за счёт каких средств вы можете изыскать возможность для того, чтобы свои проблемы разрешить. Подъём тарифов — крайняя мера, которая должна быть обоснована», — сказал Меняйло в четверг на презентации проекта развития метро в Новосибирске.

По словам полпреда, источником средств может быть взыскание долгов, которых у партнёров метрополитена накопилось на сумму 400 млн рублей.

Руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло пояснил, что для поддержания стабильной работы метро стоимость проезда необходимо повысить до 23 рублей, а для развития метро необходим тариф в 25 рублей. Повышение тарифа требуется для масштабной замены силовых кабелей, модернизации средств связи в тоннелях, ремонта вентиляторов.

Напомним, что 9 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что повышение транспортного тарифа должно касаться не только метро, но и всего наземного транспорта.