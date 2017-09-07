 

Бывший сотрудник ФСБ в Забайкалье пойдёт под суд за работу на службу безопасности Китая

 7 сентября, 14:02
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Бывший сотрудник ФСБ в Забайкалье пойдёт под суд за работу на службу безопасности Китая
Фото с сайта pixabay.com

Забайкальский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ФСБ, которого подозревают в государственной измене; предположительно, он передавал информацию о работе службы сотруднику министерства безопасности КНР, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения пресс-службы Забайкальского краевого суда.

В сообщении отмечается, что судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными. Уголовные дела возбуждены в отношении двух подозреваемых.

Один из них с 2006 по 2008 год служил в должности старшего оперуполномоченного управления ФСБ по Сибирскому федеральному округу. Ему была доверена государственная тайна, в том числе отдельные сведения о деятельности ФСБ России. Со вторым подозреваемым они были друзьями.

По версии следствия, он получал на флеш-накопителе задания от сотрудника Министерства безопасности Китайской народной республики и также на флеш-накопителе передавал сведения о деятельности службы.

«Курьером выступал его знакомый. За период преступного сотрудничества с Министерством безопасности КНР обвиняемые получили 200 тысяч юаней», — говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года руководитель регионального управления ФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин попал под уголовное преследование по подозрению в крупной взятке, полученной за содействие в заключении госконтракта на 60 млн рублей.

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