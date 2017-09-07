Стоимость завершения строительства Дзержинской ветки новосибирского метро может вырасти

Цена завершения строительства Дзержинской ветки новосибирского метрополитена может увеличиться с 13 до 15 млрд рублей; предполагается, что ветка соединит центр и восточные районы города, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения информационного агентства ТАСС.

Стоимость завершения строительства может увеличиться с 13 млрд до 15 млрд рублей за счёт инфляции.

«Проект нуждается в актуализации, три года прошло. Думаю, стоимость изменится, но не намного — до 15 млрд рублей», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Агентство со ссылкой на слова мэра сообщает, что текущий проект метро был актуален до 2014 года. Власти планировали привлечь к строительству метро частного инвестора, но из-за экономического кризиса проект был заморожен.

В августе 2017 года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов сообщил о том, что властям удалось найти инвестора для проектирования метродепо. Оно вместе с двумя станциями завершит Дзержинскую ветку.

«В перспективе планируется построить ещё две станции — „Гусинобродское шоссе“ и „Молодёжная“. Это позволит нам разгрузить транспортную обстановку на МЖК. Не менее важны для нашего города второй тоннель до „Золотой нивы“ и метродепо для Дзержинской линии», — сообщил Анатолий Локоть на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что в апреле 2017 года мэр Анатолий Локоть назначил военного начальником новосибирского метро.