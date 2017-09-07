 

Судебные приставы в Иркутске снесли самовольно построенное трёхэтажное здание

 7 сентября, 07:05
были упомянуты
подходящие темы
Судебные приставы в Иркутске снесли самовольно построенное трёхэтажное здание
Фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы в Иркутске проконтролировали снос здания на правом берегу города; трёхэтажное здание с девятью квартирами самостоятельно построила местная жительница, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

Октябрьский районный суд Иркутска по исковому заявлению городской администрации обязал местную жительницу снести трёхэтажный дом площадью 137 квадратных метров.

«Здание имело статус самовольно построенного, поскольку было возведено при отсутствии правовых оснований для строительства, — говорится в сообщении. — Несмотря на неоднократные требования судебных приставов исполнить решение суда и самостоятельно снести объект, состоящий из девяти изолированных квартир, гражданка отказалась».

Снос здания и уборка строительного мусора были проведены за счёт городской администрации. Однако женщине придётся возместить затраты муниципалитета.

Напомним, что в августе 2017 года кузбасские приставы приостановили работу кафе из-за плохо влияющей на пищеварение музыки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 28 июля, 13:56 • статья

Дом, который треснул

В квартирах и подъездах новосибирской многоэтажки появились трещины из-за ремонтных работ в подвале. Жители дома боятся, что он разрушится. Корреспондент Сиб.фм разбирался в ситуации.
 19 июля, 12:26 • статья

Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни

Всегда ли точечная застройка зло? Сиб.фм в материале совместного проекта с Институтом Стрелка разбирается, как обстоит дело в России и заграницей.
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
самое популярное
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 28 августа, 19:04 • новость

Тело литовского автостопщика нашли в реке на Алтае

Пропавший в Горном Алтае литовский турист найден мёртвым, тело направлено на экспертизу для установления причины и даты смерти.
присоединяйтесь!
    