Судебные приставы в Иркутске снесли самовольно построенное трёхэтажное здание

Судебные приставы в Иркутске проконтролировали снос здания на правом берегу города; трёхэтажное здание с девятью квартирами самостоятельно построила местная жительница, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

Октябрьский районный суд Иркутска по исковому заявлению городской администрации обязал местную жительницу снести трёхэтажный дом площадью 137 квадратных метров.

«Здание имело статус самовольно построенного, поскольку было возведено при отсутствии правовых оснований для строительства, — говорится в сообщении. — Несмотря на неоднократные требования судебных приставов исполнить решение суда и самостоятельно снести объект, состоящий из девяти изолированных квартир, гражданка отказалась».

Снос здания и уборка строительного мусора были проведены за счёт городской администрации. Однако женщине придётся возместить затраты муниципалитета.

Напомним, что в августе 2017 года кузбасские приставы приостановили работу кафе из-за плохо влияющей на пищеварение музыки.