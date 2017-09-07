Томская прокуратура пресекла деятельность руферов в интернете

Четыре томские группы, популяризирующие руфинг в соцсетях, будут заблокированы благодаря ходатайству прокурора, узнал 7 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Прокурор Ленинского района Томска Павел Веснин в ходе проверки выявил четыре группы руферов в соцсетях, которые содержат опасную для детей информацию.

Прокурорская проверка установила, что на данных ресурсах руферы делятся опытом покорения городских крыш и приглашают молодёжь присоединиться к своему движению.

«На таких сайтах содержатся сведения о рискованных действиях, а также способы проникновения на высотные здания и сооружения», — уточняет суть претензии пресс-служба прокуратуры.

Прокурор отправил в суд заявление о признании такого рода информации запрещённой на территории страны.

«Указанная информация оказывает негативное влияние на правосознание детей, наносит вред их нравственному и духовному развитию, поскольку побуждает подростков к совершению опасных для жизни и здоровья действий», — цитирует текст заявления пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил требование прокурора — интернет-сообщества томских руферов в соцсетях внесут в реестр запрещённых сайтов.

Напомним, в начале августа власти Алтайского края объявили, что создадут реестр нежелательного для детей интернет-контента.