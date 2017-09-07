Укравший гигантскую белку житель Томска будет лечиться у психиатра

Житель Томска похитил на новогодней ярмарке 100-килограммовую плюшевую белку — томский областной суд обязал мужчину пройти принудительное лечение у психиатра, узнал 7 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального информагентства РИА Томск.

В декабре 2016 года 32-летний мужчина похитил огромную плюшевую белку, момент похищения 100-килограммовой игрушки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Позднее участковый обнаружил белку в квартире у подозреваемого. В ходе судебного разбирательства стало известно, что мужчина страдает психическим заболеванием и не может отвечать за совершённые им действия.

«Суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное статьёй 158 УК РФ („Кража“), и применить принудительную меру медицинского характера, а именно — амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях», — цитирует информагентство сотрудницу пресс-службы областного суда.

Напомним, в конце июня мать украла для детей игрушки на 10 тысяч рублей в Забайкальском крае.