 

Власти Кузбасса наградили занимавшихся реабилитацией губернатора Тулеева врачей

 7 сентября, 09:24
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Власти Кузбасса наградили занимавшихся реабилитацией губернатора Тулеева врачей
Здание ЦКБ. Фото с сайта ktovmedicine.ru

Власти Кемеровской области наградили врачей и сотрудников «Центральной клинической больницы с поликлиникой» Управления делами президента РФ, занимавшихся восстановлением губернатора Амана Тулеева после перенесённой им операции, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения ТАСС.

Постановление о присвоении наград Кемеровской области московским медикам подписал и. о. губернатора Владимир Чернов.

«За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм» орденом Почёта Кузбасса награждён главный врач ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации» Николай Витько. Награда выполнена в виде серебряной звезды и сопровождается денежной премией.

Медалью «За честь и мужество» награждены два инструктора по лечебной физкультуре клинической больницы за «безупречное выполнение служебных обязанностей и активную гражданскую позицию».

Медаль «За веру и добро» присвоена ещё 20 медикам, в их числе: заместитель главного врача по медицинской части, массажисты, врач эндоскопического отделения, врач-психотерапевт, завкафедрой неврологии и другие.

Обе медали выполнены из серебра 925-й пробы, вес — около 30 граммов.

Ранее сообщалось, что Аман Тулеев в мае перенёс операцию на позвоночнике в Германии и прошёл реабилитационный курс в Москве под контролем главы Минздрава Вероники Скворцовой.

Напомним, 22 мая глава Кузбасса Аман Тулеев впервые после отпуска появился на публике — он провёл совещание с чиновниками региона, на котором высказал свою обиду в адрес некоторых из них.

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