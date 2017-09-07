Воспитанники кадетского корпуса в Томске объявили голодовку из-за опарышей в каше

В Томске воспитанники кадетского корпуса отказались от еды из-за опарышей в каше; это четвёртый случай за неделю, когда дети находят в пище личинки, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения телеканала ТВ2.

В кадетском корпусе сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проводят проверку.

«Этот вопрос наши дети подняли ещё на прошлой неделе, когда нашли опарышей в первый раз, — рассказала мама одного из воспитанников. — Они пожаловались директору. Директор сказал: разберёмся. Мы воюем с питанием ещё с прошлого года. Ну поваров нам заменили, и вроде как всё должно было наладиться. Сегодня дети отказались есть — сейчас они, получается, голодные. А ведь они там живут в течение шести дней, как в интернате. Мы слышали только отговорки, которые нас уже не удовлетворяют: то поставщик подвёл, то, мол, что вы хотите от поваров — кто пойдёт на такую работу за 10 тысяч... О каких физических и умственных нагрузках можно говорить, если дети сегодня ели один чай и хлеб».

По словам женщины, родители боятся куда-то обращаться, потому что опасаются давления на детей со стороны администрации.

Также воспитанники жаловались на то, что иногда еду подают холодной. А в прошлом учебном году они находили в своих тарелках стёкла и волосы. В кадетском корпусе планируется собрание.

«...есть пострадавшие ребятишки, маленькие из второй роты — у них вроде как открылась рвота. Но в каком состоянии они находятся и где — в больнице или в кадетском корпусе, я не знаю. Сейчас у меня с ребёнком связи нет. Я не знаю, будут ли они обедать. Сын быстро мне сообщил: мам, мы отказались есть, потому что в каше опять опарыши. И всё», — сообщила женщина.

В обед продолжили голодовку 11-е классы Томского кадетского училища. Отказываются ли от еды остальные классы, на момент публикации информации нет. Директор кадетского корпуса Владимир Брыков сообщил, что в учебном заведении проходит проверка с участием Роспотребнадзора и прокуратуры.

Напомним, что в сентябре 2017 года 20 кадетов в Иркутске заразились кишечной инфекцией.