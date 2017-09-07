 

Жительница Томской области ради защиты возлюбленного придумала изнасилование

 7 сентября, 19:16
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Жительница Томской области ради защиты возлюбленного придумала изнасилование
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Томской области обвинила полицейского в изнасиловании, чтобы защитить сожителя от уголовного преследования — теперь она предстанет перед судом, узнал 7 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области.

Инцидент произошёл в апреле 2017 года в городе Кедровом, когда сотрудник местного подразделения полиции возбудил уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убить сожительницу.

Спустя некоторое время его сожительница пришла в отделение в состоянии алкогольного опьянения и подала заявление об изнасиловании её полицейским во время допроса. Якобы женщину защитил от противоправных действий сотрудника полиции её сожитель, и именно поэтому он стал объектом уголовного преследования.

Однако проведённая следователями проверка показала, что это утверждение было ложным. В отношении женщины завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Максимальное наказание, согласно этой статье, — лишение свободы сроком на три года.

Обвиняемая признала свою вину. Прокурор Кедрового отправил утверждённое обвинительное заключение в суд.

Напомним, в 2015 году бывший старший следователь Горно-Алтайска получил шесть лет колонии за четыре изнасилования.

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