«Базэл» Олега Дерипаски предлагает создать в аэропорту Красноярска особую экономическую зону

Группа компаний «Базовый элемент», контролируемая предпринимателем Олегом Дерипаской, предложила властям Красноярского края создать особую экономическую зону на базе аэропорта Емельяново, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения ТАСС.

Одновременно «Базэл» обратился в Минтранс РФ с предложением установить в Емельянове режим открытого неба, который упростит работу в аэропорту иностранных авиаперевозчиков и снимет все действующие для них ограничения. По словам управляющего директора авиационной дирекции «Базэла» Алексея Васильченко, компания готова принять участие в развитии крупного грузопассажирского узла в Красноярске.

«Мы готовимся участвовать в этих переговорах в отношении аэропорта Красноярска. Мы хотели предложить Министерству транспорта поддержать наше предложение по открытому небу для грузовых перевозок. Если в целом говорить про этот проект, то мы для себя видим развитие Красноярска как грузопассажирского аэропорта, грузопассажирского узла. В рамках этой программы мы бы хотели предложить сформировать особую экономическую зону», — заявил Васильченко.

Режим особой экономической зоны, по его словам, должен предусматривать создание новых промышленных производств и предоставление льготных условий для резидентов. Детальное обсуждение проекта, по прогнозу Васильченко, может начаться в 2018 году.

Напомним, в конце августа Минтранс РФ заявил, что Улан-Удэ станет четвёртым городом страны, в аэропорту которого будет действовать так называемый режим «пятой степени свободы», позволяющий любым иностранным авиакомпаниям совершать рейсы без каких-либо ограничений.