 

Браконьеры-конники попались с поличным в заказнике Новосибирской области

 8 сентября, 11:39
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Браконьеры-конники попались с поличным в заказнике Новосибирской области
Фото предоставлено пресс-службой заказника

Двое жителей аула Тебисс убили косулю на территории заказника «Кирзинский» в Новосибирской области, госинспекторы задержали браконьеров с поличным, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский».

Аул Тебисс Чановского района Новосибирской области расположен на охраняемой территории федерального заказника «Кирзинский», его жители на лошадях совершают браконьерские набеги. Их целью являются лоси, косули и кабаны, обитающие в заказнике.

В ночь с 6 на 7 сентября патрульный экипаж государственной инспекции проводил рейд, в районе гривы Татарской инспекторы услышали выстрел. Оперативная группа на служебном автомобиле на малой скорости с подветренной стороны стала приближаться к месту происшествия.

На краю лесного массива инспекторы обнаружили двух лошадей, привязанных к деревьям. Метрах в пятидесяти они зафиксировали двух нарушителей, которые обдирали тушу незаконно добытой самки косули.

«Увидев внезапно появившихся государственных инспекторов, браконьеры попытались оказать сопротивление, но были нейтрализованы сотрудниками охраны заказника», — говорится в сообщении.

Задержанные оказались жителями аула Тебисс. Вызванные на место происшествия полицейские изъяли гладкоствольное ружьё марки ИЖ-58, охотничьи ножи со следами крови, патронташ с патронами 12-го калибра, заряженными картечью, тушу самки косули сибирской, а также лошадей, с помощью которых браконьеры охотились.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

«Главная опасность для фауны заказника состоит в том, что эти „ночные варвары“ осуществляют попытки добыть диких животных в любое время года, при этом стреляют беременных и лактирующих самок, подбирают молодняк, не ограничивая себя в количестве убитых животных», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в мае 2016 года самка барса на Алтае убила котят, пытаясь освободить их из ловушки, и погибла сама.

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