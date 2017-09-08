 

Фармацевтическая компания открыла в Иркутске новое производство за 500 млн рублей

 8 сентября, 17:35
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Фармацевтическая компания открыла в Иркутске новое производство за 500 млн рублей
Завод «Фармасинтез-Норд». Фото с сайта pharmasyntez.com

Крупнейший производитель противотуберкулёзных и антиретровирусных препаратов «Фармасинтез» открыл в Иркутске новое производство, которое является исследовательским центром, узнал 8 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Новый исследовательский центр с объёмом инвестиций свыше 500 млн рублей будет выпускать привычные таблетки, капсулы, гели и мази, а также отрабатывать производство новых лекарств.

«С открытием новой линии лидер отечественной фармацевтики сможет заниматься разработкой и производством всех видов лекарственных препаратов, — цитирует информагентство замглавы Минпромторга РФ Сергея Цыбу. — Это особенно значимо с учётом задачи по обеспечению в России лекарственной безопасности».

На данный момент «Фармасинтез» лидирует по производству в стране противотуберкулёзных и антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных граждан; кроме того, компания недавно начала выпуск лекарств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Напомним, в начале августа новосибирские учёные усилили воздействие лекарств против болезней дыхательных путей.

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