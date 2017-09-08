 

Глава Кузбасса Тулеев уволил начальника департамента охраны здоровья населения

 8 сентября, 13:57
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Глава Кузбасса Тулеев уволил начальника департамента охраны здоровья населения
Фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел совещание со своими заместителями, на котором за недоработки отстранил от должности начальника департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Син, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения на сайте региональной администрации.

Тулеев обратил внимание подчинённых на раздутый административный штат областной больницы и эффективность госзакупок в сфере здравоохранения.

В Кемеровской области создана специальная компьютерная программа учёта всех материальных ценностей, приобретаемых больницами, все закупки больниц фиксируются в мониторинге.

Мониторинг показал существенную разницу в закупочных ценах у разных учреждений. К примеру, областная клиническая больница купила инструмент для эндоскопа за 27 тысяч рублей, а областная детская больница — за 19 тысяч. Новокузнецкий онкологический диспансер купил медицинскую кушетку за 8,6 тысячи рублей, а Междуреченская районная больница — за 3 тысячи.

Губернатор поручил организовать тотальные проверки всех закупок больниц, а также провести встречи с трудовыми коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам.

«На совещании Тулеев озвучил решение: за недоработки в организации здравоохранения и невыполнение поручения губернатора от занимаемой должности отстранён начальник областного департамента охраны здоровья населения Владимир Шан-Син», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам анализа закупок за 2017 год будут приняты меры к руководству лечебных учреждений, вплоть до кадровых решений.

Напомним, что в сентябре власти Кузбасса наградили московских врачей, занимавшихся реабилитацией губернатора Тулеева.

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