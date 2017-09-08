Глава Кузбасса Тулеев уволил начальника департамента охраны здоровья населения

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел совещание со своими заместителями, на котором за недоработки отстранил от должности начальника департамента охраны здоровья населения Владимира Шан-Син, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения на сайте региональной администрации.

Тулеев обратил внимание подчинённых на раздутый административный штат областной больницы и эффективность госзакупок в сфере здравоохранения.

В Кемеровской области создана специальная компьютерная программа учёта всех материальных ценностей, приобретаемых больницами, все закупки больниц фиксируются в мониторинге.

Мониторинг показал существенную разницу в закупочных ценах у разных учреждений. К примеру, областная клиническая больница купила инструмент для эндоскопа за 27 тысяч рублей, а областная детская больница — за 19 тысяч. Новокузнецкий онкологический диспансер купил медицинскую кушетку за 8,6 тысячи рублей, а Междуреченская районная больница — за 3 тысячи.

Губернатор поручил организовать тотальные проверки всех закупок больниц, а также провести встречи с трудовыми коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам.



«На совещании Тулеев озвучил решение: за недоработки в организации здравоохранения и невыполнение поручения губернатора от занимаемой должности отстранён начальник областного департамента охраны здоровья населения Владимир Шан-Син», — говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам анализа закупок за 2017 год будут приняты меры к руководству лечебных учреждений, вплоть до кадровых решений.

Напомним, что в сентябре власти Кузбасса наградили московских врачей, занимавшихся реабилитацией губернатора Тулеева.