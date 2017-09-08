 

Красноярск возглавил рейтинг городов России по угонам автомобилей

 8 сентября, 18:08
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Красноярск возглавил рейтинг городов России по угонам автомобилей
Фото с сайта globallookpress.com

Красноярск возглавил рейтинг по частоте угонов автомобилей среди крупных городов России; всего год назад он не входил в первую десятку, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы компании «АльфаСтрахование».

Рейтинг подводился за второе полугодие 2016 года и первое 2017-го. В целом частота автоугонов в стране сохранилась на уровне 2015 года, но поменялись лидеры рейтинга. В 2017 году его возглавили Красноярск (частота угонов — 0,39 %), Санкт-Петербург (частота угонов — 0,32 %) и Владивосток (частота угонов — 0,23 %). Годом ранее лидировали Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород, Новосибирск занимал шестую позицию.

В новом рейтинге Москва заняла четвёртое место, замыкает пятёрку Ставрополь.

Рейтинг подводился по зафиксированным случаям угонов автомобилей клиентов компании по каско с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года. Компания составила список городов с наибольшей частотой угонов транспортных средств клиентов.

Частота рассчитывается как отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки, что отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Напомним, что в апреле по итогам 2016 года вместе с Красноярском в топ-10 городов России по угону автомобилей попали Новосибирск и Кемерово.

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