Лисица позировала за еду для посетителей красноярских Столбов

В красноярском заповеднике Столбы посетители встречали лисицу и подкармливали её едой, приготовленной для своего пикника; сотрудники заповедника призывают не делать этого, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы заповедника.

По сообщению пресс-службы, в первую неделю сентября 2017 года у подножия Первого столба гости заповедника часто встречают лисицу.

«Зачастую, чтобы „попросить“ лисицу задержаться для красивой фотографии, туристы щедро угощают заповедного обитателя лакомствами, приготовленными для собственного пикника. Несмотря на внешнюю привлекательность лисиц, кормить дикое животное с рук категорически запрещено, во избежание несчастных случаев», — говорится в сообщении.

Также специалисты отмечают, что человеческая еда может навредить здоровью животного, которое привыкло питаться натуральной пищей. В рацион лисицы входят зайцы, кроты, белки, рябчики, яйца птиц, рыба, змеи, ящерицы, лягушки, жабы, жуки, кузнечики, падаль, а также ягоды и семена различных растений.

Напомним, что в августе 2017 года лисы стали причиной закрытия на карантин трёх посёлков в Новосибирской области.