 

Механики в Новосибирске вытащили испуганную кошку из-под двигателя автомобиля

 8 сентября, 15:31
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Механики в Новосибирске вытащили испуганную кошку из-под двигателя автомобиля
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Новосибирска обратилась на СТО с просьбой достать уличную кошку, которая залезла погреться в машину, узнал 8 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Бездомная кошка залезла погреться под двигатель, хозяйка автомобиля услышала мяуканье, но не смогла извлечь животное самостоятельно. Сотрудники СТО выпустили животное через колёсный проём.

«Видимо, она залезла погреться к двигателю, а когда автомобиль завели, от испуга забилась подальше, — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник автосервиса Денис. — Денег не стали с женщины брать. Я вообще первый раз такое вижу. Теперь мы с коллегами призываем владельцев осматривать автомобили по утрам».

Зоозащитники напоминают об этом каждую осень, а также о том, чтобы дачники не забывали забирать своих питомцев из садовых обществ на зиму.

«Вообще очень плохо, что некоторые важные вещи озвучиваются, так сказать, по наличию повода, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм руководитель частного кошачьего приюта „Наследие Бастет“ Имран Тано. — Потому что это разговоры запоздалые даже в том случае, если животное удалось спасти. На самом деле мало беспокоиться, чтобы животное не пострадало в механизме автомобиля. Надо, чтобы ни у одного животного не было такого риска. Животным не место на улице».

Кошка после освобождения снова оказалась на улице, в страхе убежав со станции техобслуживания в неизвестном направлении.

Напомним, в августе новосибирская мэрия напечатала агитплакаты об ответственном содержании животных.

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