 

Молебен дал старт учебному году в крупнейшем вузе Кемерова

 8 сентября, 12:44
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Молебен дал старт учебному году в крупнейшем вузе Кемерова
Фото с сайта globallookpress.com

Кемеровский государственный университет в девятый раз отметил начало учебного года молебном, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения на сайте вуза.

«Девятый раз подряд молитвенная комната общежития КемГУ № 1 соберёт студентов и преподавателей перед началом нового учебного года настроиться на плодотворную работу и попросить у Бога помощи — интеллектуальной, физической, нравственной и волевой», — говорится в сообщении о мероприятии.

Молитвенная комната открыта для всех желающих. Молебны проходят каждый четверг, уточняет пресс-служба вуза.

«Отрадно, что при университетах есть молитвенные комнаты, где не только можно помолиться, но и куда студенты и преподаватели могут просто зайти за советом, специальной литературой, получить духовную поддержку или принести записку за здравие близкого человека», — прокомментировал сотрудник молодёжного отдела Кемеровской епархии Евгений Сидорин.

Напомним, 9 сентября 16 года стало известно, что «голое посвящение» в КемГУ закончилось увольнением руководства и выговором организаторам.

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