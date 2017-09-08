Молебен дал старт учебному году в крупнейшем вузе Кемерова

Кемеровский государственный университет в девятый раз отметил начало учебного года молебном, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения на сайте вуза.

«Девятый раз подряд молитвенная комната общежития КемГУ № 1 соберёт студентов и преподавателей перед началом нового учебного года настроиться на плодотворную работу и попросить у Бога помощи — интеллектуальной, физической, нравственной и волевой», — говорится в сообщении о мероприятии.

Молитвенная комната открыта для всех желающих. Молебны проходят каждый четверг, уточняет пресс-служба вуза.

«Отрадно, что при университетах есть молитвенные комнаты, где не только можно помолиться, но и куда студенты и преподаватели могут просто зайти за советом, специальной литературой, получить духовную поддержку или принести записку за здравие близкого человека», — прокомментировал сотрудник молодёжного отдела Кемеровской епархии Евгений Сидорин.

Напомним, 9 сентября 16 года стало известно, что «голое посвящение» в КемГУ закончилось увольнением руководства и выговором организаторам.