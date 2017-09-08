Молодой человек убил пенсионерку в Красноярском крае из-за денежного долга

Житель Красноярского края убил пенсионерку, чтобы не выплачивать ей долг — ранее он обокрал пожилую женщину, узнал 8 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Инцидент произошёл в посёлке Первомайский Красноярского края: молодой человек задушил 80-летнюю соседку, а потом попытался поджечь дом, чтобы скрыть следы.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу крупной суммы денег у погибшей. Сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшей большую часть украденных денег, однако 45 тысяч рублей мужчина успел потратить и должен был вернуть их по решению суда.

При этом обвиняемый не раз говорил знакомым, что ему проще убить пожилую женщину, чем выплатить долг.

В отношении 24-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Узнав, что все улики указывают на него, подозреваемый сознался в содеянном, правоохранители задержали молодого человека на время расследования.

Напомним, в начале июня житель Новосибирска убил гантелей пенсионерку за ноутбук и мобильный телефон.