Новосибирские синоптики рассказали о минусовой температуре в выходные

В выходные ожидаются дожди и минусовая температура в ночь на воскресенье, но ближе к понедельнику в Новосибирск придёт потепление, рассказала корреспонденту Сиб.фм 8 сентября руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По словам Анны Лапчик, в городе и области в субботу 9 сентября осадков не ожидается. Однако на востоке области в ночь на субботу вероятны дожди. 10 сентября синоптики пообещали дожди с грозами. Это связано с продвижением тёплого фронта из районов северного Казахстана. Также 10 и 11 сентября возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Температурный фон в ночь с субботы на воскресенье будет достаточно низкий — +1... +7 °С. Местами заморозки до −3 °С. 9 сентября будет самым холодным днём, температура воздуха поднимется не выше +14... +17 °С. А в воскресенье температура повысится на пару градусов до +17...+19 °С. В ночь на понедельник ожидается до +9°С. А днём 11 сентября будет +16...+21°С», — рассказала Анна Лапчик.

Напомним, что в августе 2017 года метеорологи рассказали, каким будет урожай в Новосибирской области.