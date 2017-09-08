Новосибирские спасатели вытащили собаку из-под завалов после взрыва газа в жилом доме

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы, разбирая завалы после взрыва газа в жилом доме на улице Сеченова, нашли собаку — животное передали хозяевам, узнал корреспондент Сиб.фм 7 сентября из сообщения группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

7 сентября в Заельцовском районе в доме № 15 по улице Сеченова произошёл взрыв газа — пострадали два человека. Спасатели МАСС, разбирая завалы после происшествия, услышали писк.

«Сначала даже подумали, что это ребёнок. После того как убрали обломки кирпичей, штукатурки обнаружили что под одним из перекрытий находится маленькая собачка, которую прижало обломком стены», — говорится в сообщении.

Спасатели МАСС руками приподняли кусок деревянного перекрытия и достали испуганную собаку. Осмотрев её, никаких повреждений они не обнаружили и отдали животное хозяевам. Владельцы собаки думали, что она самостоятельно выбралась и убежала.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирские спасатели МАСС спасли собаку с дрейфующей льдины на реке Ине в Новосибирске.