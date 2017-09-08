 

Новосибирский суд запретил объявление о продаже филина в интернете

 8 сентября, 13:27
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Новосибирский суд запретил объявление о продаже филина в интернете
Фото с сайта globallookpress.com

Прокурорская проверка в Новосибирске выявила в сети объявление о продаже краснокнижной птицы, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирска.

Прокурор Новосибирска во время мониторинга интернета обнаружил объявление о продаже краснокнижной птицы — филина. У продавца отстутствовала информация о разрешении на торговлю редкими животными.

«В объявлении имелась информация о продаже объекта животного мира — филина, его виде и примерная цена. Также на сайте были указаны способы связи с продавцом для совершения сделки купли-продажи», — сообщает пресс-служба ведомства.

В России действует запрет на действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания краснокнижных животных, согласно статье 258.1 УК РФ и статье 8.35 КоАП РФ. Материалы дела прокурор передал в Центральный районный суд.

Суд удовлетворил требование прокурора, объявление о продаже филина внесли в список информации, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Напомним, в конце июля омский суд запретил объявления о продаже филина и леопарда.

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