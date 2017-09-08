 

Подросток умер после урока физкультуры в одной из школ Красноярского края

 8 сентября, 12:02
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Подросток умер после урока физкультуры в одной из школ Красноярского края
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Красноярского края проводят проверку по факту гибели 13-летнего подростка в городе Ачинске — ребёнку стало плохо на уроке физкультуры, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения интернет-портала Newslab.ru.

Трагедия произошла 7 сентября в ачинской школе № 3. Мальчика успели доставить в городскую больницу, врачи боролись за его жизнь, однако спасти школьника не удалось. Что стало причиной гибели подростка, не установлено, в данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье.

Напомним, в феврале в красноярской гимназии «Универс» прямо во время урока скончался школьный преподаватель математики и физики.

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