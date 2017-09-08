 

Сюжет о томском приват-фестивале бардовской песни выйдет в эфире «Вечернего Урганта»

 8 сентября, 18:41
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Сюжет о томском приват-фестивале бардовской песни выйдет в эфире «Вечернего Урганта»
Фото с сайта 1tv.ru

В эфире телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале 8 сентября выйдет сюжет с томского приват-фестиваля бардовской песни «Рыбалка», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства РИА-Томск.

Сюжет выйдет в эфир программы «Вечерний Ургант» 8 сентября 2017 года. Он был снят в качестве рубрики «Острый репортаж» Аллы Михеевой на томском приват-фестивале бардовской песни «Рыбалка».

По сообщению агентства, Алла Михеева вместе со съёмочной группой шоу «Вечерний Ургант» планировала провести съёмки сюжета для рубрики на «Празднике топора» в Томске. Но там произошло массовое отравление людей, поэтому съёмки не состоялись.

По словам собеседника агентства, съёмочная группа отправилась на приват-фестиваль бардовской песни «Рыбалка», который прошёл в селе Калтай Томской области 19 и 20 августа. В нём приняли участие более 100 человек.

«Алла сама из Кемеровской области, а в Томске учились её родители. И когда начали искать мероприятие-замену „Празднику топора“, с помощью друзей папы Аллы нашли бардовский фестиваль „Рыбалка“ в Калтае», — сообщил собеседник агентства.

Алла Михеева — российская актриса и телеведущая. Она ведёт рубрику «Острый репортаж» в программе «Вечерний Ургант». Михеева участвовала в шоу «Ледниковый период», «Большие гонки» и «Вместе с дельфинами» на «Первом канале».

Напомним, что в апреле 2017 года видео с жителем Кемерова, который уронил светофор, попало в эфир шоу «Вечерний Ургант».

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