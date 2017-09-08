 

Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой может остаться в детской колонии

 8 сентября, 16:03
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Убийца новосибирской школьницы Карины Залесовой может остаться в детской колонии
Фото Анастасии Кораблёвой / Tayga.info

Новосибирский суд решает вопрос о переводе из воспитательной колонии в колонию общего режима Марка Конькова, зарезавшего 16-летнюю Карину Залесову, рассказала корреспонденту Сиб.фм 8 сентября пресс-секретарь ГУ ФСИН Новосибирской области Вера Сухушина.

28 августа Марку Конькову, осуждённому за убийство Карины Залесовой, исполнилось 18 лет. На данный момент Коньков отбывает наказание в новосибирской воспитательной колонии.

«Сейчас судом решается вопрос, куда его определят: либо оставят в воспитательной колонии, либо переведут в колонию общего режима», — сообщила Вера Сухушина.

23 февраля вступил в законную силу приговор в отношении Марка Конькова. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Велика вероятность, что Конькова могут ещё на год оставить в воспитательной колонии. Этот вариант допускает статья 139 уголовно-исполнительного кодекса РФ. В ней говорится, что начальник воспитательной колонии может оставить осуждённого до достижения им 19-летнего возраста, если последнему нужно доучиться (при колониях есть школы — прим. Сиб.фм) и если он не нарушал распорядок колонии.

Осуждённого с новосибирской пропиской могут перевести в новосибирскую колонию общего режима № 3, которая находится в Первомайском районе Новосибирска — в этом районе ранее проживал Коньков. В его доме и было обнаружено 28 августа 2015 года, в день его рождения, окровавленное тело девочки.

Уголовное дело приобрело широкий общественный резонанс со стороны общественности и СМИ. По всей России прошли митинги за справедливое расследование. Благодаря общественному вниманию уголовное дело спустя полгода после убийства следственный комитет передал в «особый» отдел. А Марк Коньков по итогам экспертизы в Институте имени Сербского был признан склонным к садизму.

Напомним, родители Марка Конькова уклоняются от выплаты компенсации размером более 2 млн рублей семье погибшей девочки. 6 сентября Центральный районный суд Новосибирска рассматривал заявление Коньковых о том, чтобы с них сняли финансовые обязательства, оставив их только на сыне, поскольку он достиг совершеннолетия. Суд отказал Коньковым в этом требовании.

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