Власти Кузбасса отказались от показа «Матильды» режиссёра Учителя в муниципальных кинотеатрах

Муниципальные кинотеатры Кемеровской области не планируют показывать фильм Алексея Учителя «Матильда», узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По сообщению агентства, в виртуальную приёмную главы департамента культуры и национальной политики Кемеровской области обратилась местная жительница с вопросом о планах показа фильма «Матильда». В ответе департамента говорится, что муниципальные кинозалы не будут организовывать такие показы.

«Репертуарное планирование и прокат фильмов в муниципальных киноучреждениях Кемеровской области находится в ведении государственного автономного учреждения культуры „Кузбасскино“, и „Кузбасскино“ не планирует к показу в муниципальных кинозалах Кемеровской области фильм Алексея Учителя „Матильда“», — говорится в документе.

В регионе работают 109 киноучреждений, 88 из которых принадлежат муниципалитетам: четыре цифровых кинотеатра, 11 цифровых киноустановок, 45 муниципальных DVD-залов, 28 плёночных киноустановок. 21 кинотеатр принадлежит частным владельцам.

Премьера фильма «Матильда» состоится 26 октября 2017 года. В нём рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против картины активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Напомним, что в июле 2017 года мэрия Новосибирска задумалась об организации премьеры скандального фильма «Матильда».