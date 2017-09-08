 

Житель Кузбасса снял брюки перед судьёй от обиды

 8 сентября, 11:50
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Житель Кузбасса снял брюки перед судьёй от обиды
Фото с сайта globallookpress.com

Житель города Мыски Кемеровской области выразил неодобрение судье, сняв перед ним брюки — теперь его ждёт новый суд, узнал 8 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Кемеровской области.

В Мысковском городском суде подсудимый по делу о преступлениях против личности оскорбил судью. 32-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина во время судебного заседания снял брюки и нецензурно выругался. Судья сделал мужчине замечание и вышел из зала.

«Своё поведение мужчина объяснил тем, что разозлился на судью, который отклонил его ходатайство об отложении рассмотрения дела», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении мужчины завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 287 УК РФ («Неуважение к суду»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — арест сроком на шесть месяцев.

Инцидент произошёл в июне, на данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале сентября летевший в Читу авиапассажир перед посадкой разделся и начал бегать по самолёту.

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