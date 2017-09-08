Житель Новосибирской области оплатил долг в 100 тысяч рублей ради игры в Dota 2

Судебные приставы пришли к жителю Новосибирской области, чтобы взыскать с него около 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ — он объяснил, что погасит долг, когда приобретёт необходимые «скины» в компьютерной игре Dota 2, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

28-летний житель Черепановского района Новосибирской области задолжал за услуги ЖКХ около 100 тысяч рублей. Когда к нему пришли судебные приставы, он открыл дверь и побежал обратно в комнату, чтобы закончить игру. Он попросил гостей подождать.

«После завершения игрового процесса неплательщик пояснил, что заплатит за горячую воду и отопление, как только приобретёт все необходимые „скины“ в Dota 2. Однако судебному приставу-исполнителю пришлось разочаровать игрока, наложив арест на его компьютер, акустическую систему и кресло», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, на следующий день мужчина погасил долг, чтобы вернуться в игру, и пообещал впредь оплачивать счета.

Напомним, что в сентябре 2017 года новосибирские приставы нашли должника с помощью геотегов в Instagram.