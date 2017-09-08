 

Житель Новосибирской области оплатил долг в 100 тысяч рублей ради игры в Dota 2

 8 сентября, 15:41
были упомянуты
подходящие темы
Житель Новосибирской области оплатил долг в 100 тысяч рублей ради игры в Dota 2
Фото с сайта pixabay.com

Судебные приставы пришли к жителю Новосибирской области, чтобы взыскать с него около 100 тысяч рублей за услуги ЖКХ — он объяснил, что погасит долг, когда приобретёт необходимые «скины» в компьютерной игре Dota 2, узнал корреспондент Сиб.фм 8 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

28-летний житель Черепановского района Новосибирской области задолжал за услуги ЖКХ около 100 тысяч рублей. Когда к нему пришли судебные приставы, он открыл дверь и побежал обратно в комнату, чтобы закончить игру. Он попросил гостей подождать.

«После завершения игрового процесса неплательщик пояснил, что заплатит за горячую воду и отопление, как только приобретёт все необходимые „скины“ в Dota 2. Однако судебному приставу-исполнителю пришлось разочаровать игрока, наложив арест на его компьютер, акустическую систему и кресло», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, на следующий день мужчина погасил долг, чтобы вернуться в игру, и пообещал впредь оплачивать счета.

Напомним, что в сентябре 2017 года новосибирские приставы нашли должника с помощью геотегов в Instagram.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 сентября, 17:08 • статья

Прийти в сознание

Что интересного и полезного даст всероссийский форум «ЯСознание» женщинам, мужчинам и бизнесменам обоих полов.
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
 23 августа, 12:25 • интервью

Истинная леди в постели (не) шевелится

Кто такие секс-коучи, что такое имбилдинг (спойлер: тренинг интимных мышц) и в чём секреты женского сексуального мастерства.
самое популярное
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 28 августа, 15:30 • репортаж

Тепловая концессия: горячие вопросы

Новосибирские депутаты обсуждают слово «концессия» и концессионное соглашение по передаче тепловых сетей.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 27 августа, 18:29 • новость

Создатели кемеровского фонтана вернули Тулееву сменённое им отчество

Жители Кемерова обратили внимание на то, что создатели нового городского фонтана «сменили» отчество губернатору региона Аману Тулееву на табличке с его цитатой.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 28 августа, 19:04 • новость

Тело литовского автостопщика нашли в реке на Алтае

Пропавший в Горном Алтае литовский турист найден мёртвым, тело направлено на экспертизу для установления причины и даты смерти.
присоединяйтесь!
    