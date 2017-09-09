Директор Дома культуры в Кузбассе пойдёт под суд за сбор с подчинённых денег на ремонт

Руководитель Дома культуры города Осинники в Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, растрате и злоупотреблении полномочиями — по данным полиции, мужчина, в частности, выписывал подчинённым премии, а затем забирал их под предлогом трат на ремонт здания, узнал корреспондент Сиб.фм 9 сентября из сообщения областного ГУ МВД.

Совокупный объём присвоенных директором учреждения средств оценивается в 1,6 млн рублей. Так, одних только премий он выписал на 1,1 млн рублей. Решения о начислении стимулирующих выплат руководитель принимал единолично, оформляя их как решение некой специальной комисии. Выданные деньги у подчинённых он отбирал, угрожая тем увольнениями. Пострадали от этих незаконных действий 12 работников учреждения.

Кроме этого, директор Дома культуры, по данным сыщиков, присвоил денежные средства оператора мобильной связи, с которым учреждение заключило договор об оказании услуг. Требуя у оператора погасить возникшую задолженность, руководитель Дома культуры указал сторонний лицевой счёт, с которого впоследствии снял поступившие туда 240 тысяч рублей.

Также следствием установлено, что на протяжении двух лет в ДК трудоустраивали фиктивных сотрудников. Фактически данные лица в организации никогда не работали, а начисленную им заработную плату в размере более 300 тысяч рублей директор учреждения забирал сам.

Уголовное дело в отношении 36-летнего подозреваемого возбуждено сразу по трём статьям: по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому — шесть лет лишения свободы.

В ходе следствия мужчина не признал своей вины и, по оценке полиции, пытался оказывать давление на свидетелей. На время проведения следственных действий он отстранён от занимаемой должности, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. С целью возмещения ущерба по гражданским искам следователем наложены аресты на банковский счёт обвиняемого и на принадлежащие ему земельные участки. Расследование уголовного дела завершено, материалы вместе с обвинительным заключением направлены для рассмотрения в суд.

Напомним, в марте в Забайкальском крае оперативники ФСБ вскрыли схему незаконных поборов в местном отделении пенсионного фонда — работники филиала в течение четырёх лет отдавали свои премии начальству для проведения корпоративов и на финансирование других нужд учреждения.