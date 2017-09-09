 

Запутавшийся в верёвочных качелях ребёнок погиб в Иркутской области

 9 сентября, 15:04
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Запутавшийся в верёвочных качелях ребёнок погиб в Иркутской области
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 10-летнего ребёнка на детской площадке — мальчик запутался в верёвочных качелях и не сумел выбраться самостоятельно, узнал корреспондент Сиб.фм 9 сентября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла в городе Черемхове во дворе многоэтажного жилого дома. Ребёнка, висевшего на качелях, случайно обнаружила сотрудница парикмахерской. Вместе с проходившим мимо мужчиной она освободила мальчика от верёвок и спустила его тело на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика.

По факту гибели школьника начата доследственная проверка, устанавливаются возможные свидетели произошедшего. Сообщается, что семья, в которой воспитывался ребёнок, не состояла на учёте в полиции и была благополучной.

Напомним, в августе в Хакасии следственные органы возбудили уголовное дело после травмирования 10-летнего ребёнка на аттракционе — мальчик упал с верёвочной трассы и сломал кость таза и лучевую кость в предплечье.

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