Запутавшийся в верёвочных качелях ребёнок погиб в Иркутской области

Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 10-летнего ребёнка на детской площадке — мальчик запутался в верёвочных качелях и не сумел выбраться самостоятельно, узнал корреспондент Сиб.фм 9 сентября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла в городе Черемхове во дворе многоэтажного жилого дома. Ребёнка, висевшего на качелях, случайно обнаружила сотрудница парикмахерской. Вместе с проходившим мимо мужчиной она освободила мальчика от верёвок и спустила его тело на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика.

По факту гибели школьника начата доследственная проверка, устанавливаются возможные свидетели произошедшего. Сообщается, что семья, в которой воспитывался ребёнок, не состояла на учёте в полиции и была благополучной.

Напомним, в августе в Хакасии следственные органы возбудили уголовное дело после травмирования 10-летнего ребёнка на аттракционе — мальчик упал с верёвочной трассы и сломал кость таза и лучевую кость в предплечье.