Житель Омска сначала продал чужого хаски в интернете и только потом украл

Полиция Омска менее чем за сутки помогла жительнице города отыскать украденного у неё двухмесячного щенка хаски — животное похитил знакомый, заранее выставивший его на продажу на интернет-аукционе, узнал корреспондент Сиб.фм 9 сентября из сообщения ГУ МВД по Омской области.

Породистого щенка по кличке Локи 29-летняя омичка приобрела в августе за 15 тысяч рублей. Гуляя с собакой возле дома, девушка встретила знакомого, который заинтересовался животным и попросил дать ему с ним пройтись. Вскоре он вернул пса, но через несколько дней вновь встретил хозяйку вместе с хаски и на этот раз, уговорив доверить ему щенка, бесследно скрылся с ним.

Девушке пришлось обратиться за помощью в полицию, где оказалось, что похититель собаки давно уже известен оперативникам: ранее 32-летний мужчина был судим, а в конце августа полицейские направили в суд возбуждённое в отношении него уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемого сотрудники угрозыска вечером того же дня задержали по месту жительства.

В ходе допроса мужчины было установлено, что, впервые увидев собаку, он сразу же задумал похитить её и продать, так как знал о достаточно высокой стоимости щенков такой породы. Упросив хозяйку доверить ему пса в первый раз, он сфотографировал его и выставил на продажу на одном из интернет-сайтов по цене в 10 тысяч рублей. Покупатель вскоре нашёлся и договорился купить собаку вдвое дешевле. Мужчина дождался, когда хозяйка вновь выйдет выгуливать своего хаски, и похитил животное.

В данный момент собака возвращена владелице. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция статьи — пять лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2015 года безработный 20-летний житель Читы украл породистого щенка хаски во дворе частного дома и съел собаку вместе с пьяными знакомыми на берегу реки.