 

Явка на выборах в Новосибирской области составила 5,18 % — избирком

 10 сентября, 14:52
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Явка на выборах в Новосибирской области составила 5,18 % &mdash; избирком
Фото с сайта izbirkomnso.ru

В России проходит единый день голосования — к полудню на территории Новосибирской области проголосовало порядка 6,5 тысячи избирателей, узнал 10 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте областного избиркома.

Как сообщает областной избирком, на 12:00 явка избирателей на выборах в единый день голосования Новосибирской области составила 5,18 %. В общей сложности проголосовали 6 532 человека.

В Новосибирской области выбирают депутатов регионального и муниципального уровня. По итогам 11 избирательных компаний на территории региона будут замещены 33 депутатских мандата. Голосование на 87 избирательных участках продлится до 20:00.

Как передаёт информагентство ТАСС, 10 сентября выборы проходят в 82 из 85 регионов России. В двух сибирских регионах проходят выборы глав субъектов.

В Бурятии проходят выборы главы региона после досрочной отставки Вячеслава Наговицына в феврале 2017 года. За пост главы республики борются действующий врио Алексей Цыденов, координатор Бурятского регионального отделения ЛДПР Сергей Дорош и член регионального отделения партии «Коммунисты России» Батодалай Багдаев.

Действующий губернатор Томской области Сергей Жвачкин также в феврале 2017 года объявил о сложении своих полномочий, однако участвует в текущих выборах от партии «Единая Россия». Помимо Жвачкина, муниципальный фильтр прошли три кандидата от парламентских партий. Это областные депутаты Наталья Барышникова от КПРФ и Александр Ростовцев от «Справедливой России», а также председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко (ЛДПР). По данным избиркома, явка на территории Томской области на 12:00 составила 9,41 %.

Напомним, в сентябре стало известно, что омский избирком и зарубежный банк спермы использовали для рекламы изображения одних моделей.

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