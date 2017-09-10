 

Кузбасские полицейские раскрыли похищение пива из гаража

 10 сентября, 16:06
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Кузбасские полицейские раскрыли похищение пива из гаража
Фото с сайта globallookpress.com

Правоохранители Кузбасса нашли молодых людей, похитивших ночью 65 литров пива из гаража — почти три десятка бутылок оказались уже пустыми, узнал 10 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Кемеровской области.

Житель Прокопьевска обратился в полицию с заявлением об исчезновении из гаража пяти упаковок пива, предназначенных для семейного праздника. Почти 65 литров напитка были похищены ночью путём взлома гаражного замка.

Правоохранителям удалось найти причастных к преступлению. Ими оказались двое ранее судимых 23-летних местных жителей. Молодые люди увидели, как потерпевший выгружал упаковки с пивом из автомобиля в гараж, и, не сумев ночью раздобыть спиртное, решились на взлом и кражу. Полицейские нашли порядка 30 пустых бутылок в доме одного из подозреваемых.

Следователь возбудил в отношении молодых людей уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Согласно данной статье, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре стало известно, что укравший гигантскую белку житель Томска будет лечиться у психиатра.

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