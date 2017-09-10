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 10 сентября, 12:36
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Независимый поэтический проект презентовал альманах на свежем воздухе в Новосибирске
Фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Новосибирский проект «Поэтическая поляна» выпустил второй региональный сборник свободных авторов — презентация проходила в парке «Берёзовая роща», рассказал 10 сентября корреспонденту Сиб.фм идейный вдохновитель проекта Николай Пархоменко.

В субботу, 9 сентября, в новосибирском парке «Берёзовая роща» состоялась торжественная презентация альманаха «Поэтическая поляна — 2017». Поэты — авторы сборника — читали свои стихи каждую субботу на протяжении всего лета для посетителей парка.

«Для нас очень важно донести до поэтического сообщества, что мы — не очередное объединение, а открытая для всех авторов и объединений площадка, — подчеркнул организатор проекта, член Новосибирского отделения союза писателей России Николай Пархоменко. — Но это не значит, что мы опубликуем каждого. У нас достаточно жёсткий отбор, но мы работаем с начинающими авторами, если они хотят повысить свой уровень. Зимой на базе проекта второй год будет проходить „Литературная школа“, где каждый совершенно бесплатно может подтянуть основы стихосложения и поработать над авторским стилем».

В первый сборник, вышедший в 2016 году в двух томах, вошли 45 авторов. Нынешний альманах вместил произведения 33 поэтов, бардов и прозаиков из Новосибирска и Новосибирской области. В число авторов вошли заместитель председателя регионального отделения Российского союза писателей Владимир Черемисин, бард-исполнитель Нина Орлова и известный новосибирский поэт Александр Акишев.

Проект проходит при поддержке Управления культуры мэрии Новосибирска. Альманах вышел тиражом 550 экземпляров, из которого 60 экземпляров были направлены в НГОНБ для рассылки в районные библиотеки области.

Напомним, в августе стало известно, что сюжет о томском приват-фестивале бардовской песни выйдет в эфире «Вечернего Урганта».

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