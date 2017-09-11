 

Начальник омского МЧС отказался связывать волну эвакуаций с годовщиной терактов в США

 11 сентября, 19:42
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Начальник омского МЧС отказался связывать волну эвакуаций с годовщиной терактов в США
Фото со страницы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

В Омске начальник управления МЧС Владимир Корбут отказался связывать волну эвакуаций с годовщиной терактов в США 11 сентября 2001 года, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения издания «СуперОмск».

10 и 11 сентября из-за анонимных сообщений специальные службы проверяли рынки, школы, административные здания и торгово-развлекательные комплексы.

«Обстановка очень сложная, поэтому все правоохранительные органы выполняют свои функции по предназначению. Всё равно станет известно, кто шалит или балуется. Это, конечно, надо пресекать. Мы работаем по своему прямому предназначению для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Связано ли это с годовщиной терактов 11 сентября? Даже не берусь рассуждать. Моя задача — выполнять функции, которые возложены на МЧС России», — заявил Владимир Корбут.

Волна эвакуаций 11 сентября началась с горизбиркома и продолжилась в омских школах № 24 и № 27, отделении пенсионного фонда, торговых центрах. Также силовики эвакуировали мэрию и расположенный рядом торговый центр «Омский».

10 сентября в городе прошла эвакуация торговых центров МЕГА, «Маяк-Молл» и кинотеатров «Галактика» и «Маяковский».

В пресс-службе управления МВД по Омской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили звонки с угрозой минирования общественных зданий, но не сообщили, каких именно.

«Поступил ряд звонков о нахождении в нескольких зданиях Омска посторонних предметов, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что в июне 2016 года омский художник-авангардист спьяну «заминировал» здание мэрии.

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