Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил медиахолдинг РБК со ссылкой на источник в Кремле; в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий, рассказал корреспонденту Сиб.фм 11 сентября новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

Два чиновника, близких к федеральной власти, подтвердили РБК, что Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов.

Кандидат исторических наук политолог Дмитрий Пучкин считает, что в него могут попасть несколько сибирских губернаторов. Он напомнил, что до единого дня голосования уже была озвучена цифра в пять кандидатур на отставку, сейчас количество выросло вдвое. Причина в том, считает политолог, что все назначенцы Путина набрали на прошедших 10 сентября выборах высокие проценты.

По словам Пучкина, в группу риска из сибирских губернаторов входят: Александр Бердников (Республика Алтай), Виктор Зимин (Республика Хакасия), Виктор Толоконский (Красноярский край), Александр Карлин (Алтайский край), Владимир Городецкий (Новосибирская область).

«По возрасту сюда можно было бы отнести и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но после того, как ему разрешили вернуться к работе, его до президентских выборов трогать не будут», — сказал Пучкин.

Существуют несколько критериев попадания в группу риска: целесообразность замены главы региона для выборов президента, возраст главы и время его избрания на пост (Кремль часто сокращает срок полномочий на год); а также наличие преемника.

Политолог отметил, что в Красноярском крае «большие проблемы с нахождением фигуры согласия», а Карлин «связан давними личными отношениями с Путиным», поэтому трудно найти человека, который смог бы его заменить сейчас.

Минус Городецкого в том, что он — самый возрастной из этих губернаторов, но у него не было до последнего времени преемника. По версии Дмитрия Пучкина, наиболее вероятны две кандидатуры преемника — заместитель министра финансов Леонид Горнин (бывший первый заместитель губернатора Новосибирской области) и председатель регионального заксобрания Андрей Шимкив. Но когда новосибирского губернатора решат заменить, неизвестно.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сибирского института управления РАНХиГС, кандидат политических наук Дмитрий Березников считает, что Владимиру Городецкому и Виктору Толоконскому отставка в ближайшее время не грозит.

«Я бы в этом списке [кандидатов на отставку, — прим. Сиб.фм] эти две фигуры не рассматривал... Чтобы попасть в кандидаты на отставку, нужно долго показывать, что ты профнепригоден, но такого за ними не замечено», — сказал он.

При этом Березников согласен с тем, что основными критериями отбора в группу риска будет возраст и время нахождения главы региона у власти.

«Решения по итогам прошедших выборов приниматься будут, вопрос только когда: до или после президентских выборов?» — сказал политолог.

Напомним, что 21 марта губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал требования своей отставки.