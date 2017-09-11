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 11 сентября, 15:22
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Нетрезвая женщина сломала нос врачу скорой помощи в Омске
Фото с сайта pixabay.com

Омские следователи возбудили уголовное дело после того, как нетрезвая женщина сломала нос врачу скорой помощи в отделении полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения регионального ведомства.

По сообщению ведомства, около 7:00 в отдел полиции из ресторана была доставлена 29-летняя женщина. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя буйно и оскорбляла сотрудников полиции.

«Через некоторое время женщина попросила вызвать ей скорую помощь, но когда врач стала осматривать её, то доставленная ударила сотрудника скорой помощи в лицо, сломав нос. 44-летняя женщина — врач была госпитализирована», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений») и статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Максимальное наказание по этим статьям — два года лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года пациент выпал из машины скорой помощи после её опрокидывания в Новосибирске.

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