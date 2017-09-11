Новосибирские синоптики назвали самый холодный день рабочей недели

В Новосибирской области сохранится дождливая погода, но к концу рабочей недели синоптики пообещали потепление и прекращение осадков; 13 сентября будет самым холодным днём рабочей недели, рассказала корреспонденту Сиб.фм 11 сентября руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Во вторник, 12 сентября, синоптики пообещали облачную погоду. Это связано с прохождением циклона, который обусловил повышение дневной температуры в понедельник и вторник. Температурный фон в области предполагается в районе +8...+13 °С. На востоке области синоптики ожидают +18 °С. В ночь с понедельника на вторника температура воздуха не поднимется выше +3...+8 °С.

«13 и 14 сентября сохранится тенденция на понижение температурного фона. Это связано с поступлением холодных воздушных масс из районов северного Урала, где наблюдались осадки в виде снега, но у нас пока будут преобладать дожди. В ночные часы ожидаются заморозки, предполагаем, что температура опустится до −3 °С», — рассказала Анна Лапчик.

Наиболее холодным днём синоптики назвали среду, 13 сентября. Днём 13 и 14 сентября они ожидают температуру около +8...+15 °С. 14 сентября осадки прекратятся. К концу рабочей недели температурный фон будет повышаться до +14...+19 °С.

Напомним, что в сентябре 2017 года синоптики рассказали о первых осенних заморозках.