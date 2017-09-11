Новосибирский СК заподозрил в халатности начальницу бердского управления финансов

Следователи подозревают начальника управления финансов и налоговой политики города Бердска Новосибирской области в халатности; по версии следствия, она передавала ключи электронной подписи знакомой, которая украла из бюджета более 7 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летней начальницы управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска.

По данным следствия, в 2015 году женщина передавала знакомой ключи электронной подписи, с помощью которых проводились все финансовые операции с деньгами муниципалитета. Деньги находились на лицевом счёте в управлении федерального казначейства по Новосибирской области.

«...желая возложить свои обязанности по обеспечению бюджетных финансовых платежей на другое лицо, незаконно передала приведённые ключи электронной подписи подчинённой ей 34-летней сотруднице, с которой находилась в доверительных отношениях», — говорится в сообщении.

С апреля 2015 года по август 2016 года 34-летняя сотрудница управления перевела из бюджета более 7 млн рублей на счета, зарегистрированные на неё и её знакомых. Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил её к трём годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 300 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальницы управления по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Максимальное наказание по этой статье — шесть месяцев ареста.

Напомним, что в августе 2017 года новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Барабинска Максима Овсянникова. Его подозревают в халатности из-за невыполнения программы по переселению из аварийного жилья.