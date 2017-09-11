 

Общественники обнаружили украинского режиссёра Олега Сенцова в иркутской колонии

 11 сентября, 13:36
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Общественники обнаружили украинского режиссёра Олега Сенцова в иркутской колонии
Фото с сайта pravoirk.ru

Общественная наблюдательная комиссия подтвердила этапирование осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова в колонию Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения на сайте правозащитников Иркутской области.

Режиссёра этапировали из колонии в Якутии и доставили в СИЗО-1 Иркутской области. По данным правозащитников, он находится в одиночной камере.

«По словам Олега Сенцова, он не знает, почему его этапировали — „дёрнули“ из колонии, и всё. Сейчас он находится на подвале „красного“ корпуса иркутской тюрьмы — в одиночке. Как говорят сами заключённые, „красным“ этот корпус СИЗО называется из-за наличия в нём „разработочных“ камер, где сидят прессовщики. Мы не знаем, так ли это, но можем подтвердить, что корпус сделан из красного кирпича», — говорится в сообщении.

По информации правозащитного центра «Мемориал», в августе 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

По версии следствия, режиссёр создал в Крыму террористическое сообщество, члены которого хотели «дестабилизировать обстановку» и заставить Россию отказаться от решения о присоединении полуострова. Сенцова признали виновным в совершении двух терактов и подготовке к двум подрывам.

«Мемориал» считает Олега Сенцова политзаключённым.

Напомним, что в феврале 2017 года оппозиционер Ильдар Дадин удивился отсутствию пыток в алтайской колонии.

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