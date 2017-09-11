 

Отопление начало появляться в социально значимых объектах Новосибирска

 11 сентября, 16:17
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Отопление начало появляться в социально значимых объектах Новосибирска
Фото с сайта pixabay.com

К теплоснабжению начали подключать социально значимые объекты Новосибирска; отопление появилось в детских больницах № 3 и № 6, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения информационного агентства ТАСС.

Специалисты включили теплоснабжение в двух детских больницах Новосибирска. Остальные объекты проходят проверку готовности к отопительному сезону. Она продлится до 15 сентября.

«Мы проводим ежедневный мониторинг по температуре внутри социально значимых помещений. Де-факто отопительный сезон начался: к теплоснабжению подключены детские больницы № 3 и № 6», — рассказал заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Он добавил, что система теплоснабжения в целом готова к сезону и потребители могут подключаться по заявкам, если для этого есть технические возможности.

Напомним, что в ноябре 2016 года новосибирская компания оставила угольный моногород в Хакасии без отопления в мороз.

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