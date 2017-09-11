 

Разработанный томскими химиками пенообразователь позволит экономить сотни миллионов рублей

 11 сентября, 15:11
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Разработанный томскими химиками пенообразователь позволит экономить сотни миллионов рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Томска разработали два реагента, которые позволяют более эффективно извлекать медь из руды и тем самым экономить сотни миллионов рублей в год, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения инновационного портала Томской области.

Оба реагента используются в процессе пенной флотации — это технологический метод обработки металлосодержащей руды с использованием воды и пузырьков воздуха. Во время него частицы металлов из раствора «прилипают» к пузырькам газа и выносятся на поверхность, образовывая пену, которую затем сгущают и фильтруют.

По словам директора ИХТЦ по развитию Ильи Мазова, разработанный томскими специалистами реагент P-flow3 представляет собой активный композиционный материал, сочетающий свойства пенообразователя и сильного собирателя для сульфидных минералов, — он позволяет заметно увеличить извлечение меди. Второй продукт — D-press — помогает разделять элементы в цинкосодержащих рудах: его добавляют, если нужно сначала извлечь медь, а извлечение цинка при этом подавить.

«Сложность при подборе флотореагентов заключается в том, что они должны быть относительно дешёвыми, эффективными и доступными, а этим показателям отвечает далеко не вся тривиальная химия. В горнодобывающей промышленности обычно используются самые дешёвые реагенты. Наши дороже, но выигрывают по соотношению цена — качество. Они действуют комплексно: вместо трёх реагентов на пенообразование, собирание и так далее можно добавить один наш — и он справится. А так как продукты сделаны на российской сырьевой базе, цена у них не заоблачная», — поясняет Илья Мазов.

По подсчётам технологов ИХТЦ, при объёме переработки в 400-500 тысяч тонн полиметаллической руды в год применение томских реагентов позволит сэкономить 100-120 млн рублей. Эффект достигается за счёт снижения расхода самих препаратов, экономии электроэнергии, а также прибыли от дополнительно извлечённого металла.

Оба инновационных продукта уже прошли испытания на медно-цинковой руде Ново-Шемурского месторождения в Свердловской области, а также в отраслевых институтах и лабораториях горно-обогатительных комбинатов. Разработчики направили письма с предложением о сотрудничестве в проведении промышленных испытаний реагентов российским и казахстанским предприятиям, которые добывают цинк, свинец и медь. Как отмечает Илья Мазов, эффективные флотационные технологии нужны прежде всего на открытых ещё в СССР рудниках, чьи запасы истощаются.

Напомним, в марте Томский политехнический университет открыл производство уникального оксида вольфрама на основе собственной технологии.

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