Рыбак в Иркутской области погиб в результате выстрела из бочки

Житель Иркутской области, отправившись с приятелем на рыбалку, погиб от выстрела в таёжной ловушке для зверей, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл 9 сентября в районе посёлка Магистральный. Ранним утром двое местных жителей выехали на рыбалку и остановились на просёлочной дороге в 70-80 километрах от посёлка. Один из рыбаков — 47-летний мужчина — обнаружил лежавшую в лесу железную бочку и, по всей видимости, решил проверить, что в ней находится. В этот момент прозвучал выстрел из обреза гладкоствольного оружия, установленного за бочкой. В результате полученного ранения рыбак скончался на месте.

Подоспевший на звук выстрела приятель погибшего погрузил окровавленное тело в багажник автомобиля, отвёз в посёлок и там явился в отделение полиции. По предварительной версии следствия, конструкция, состоящая из бочки, обреза и прикорма, являлась приманкой для дикого зверя. Установлено, что ни погибший, ни его приятель владельцами оружия не являются.

Доследственная проверка проводится по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление владельца оружия. Виновному может грозить до двух лет лишения свободы.



Напомним, ранее в Кемеровской области охотник принял рыбака за зайца и выстрелил ему в грудь дробью.